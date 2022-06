George Clooney e Amal scelgono la Provenza

Vacanza a quattro per George Clooney e Amal Alamuddin insieme a Cindy Crawford e Rande Gerber. Del resto non è la prima volta. L'amicizia tra George e Rande dura da ben trent'anni e a rafforzare la delicata alchimia ci pensano le due rispettive metà, che a loro volta si sono elette come anime complementari. Così, da quando George e Amal hanno cominciato a frequentarsi, il quartetto è inseparabile. La prova provata sono le ultime foto che li ritraggono insieme, mentre scendono dal jet privato dell'attore hollywoodiano, lo scorso venerdì 3 giugno, in terra francese.

Le coppie si sono dirette a Saint-Jean-Cap-Ferrat, un piccolo e pittoresco comune della Provenza, dove alloggiano nel lussuoso Grand-Hotel du Cap-Ferrat, immerso in 7 ettari di giardini mediterranei e situato all'estremità della lussureggiante penisola costellata di splendide dimore di celebrità. Ebbene, secondo il ben informato Daily Mail, il Grand-Hotel costa circa 3000 euro a notte a persona.

Questo verde promontorio propone ben 14 km di sentieri accompagnati da profumatissimi eucalipti e si può ammirare una grande varietà di alberi e fiori, un vero toccasana nelle assolate giornate estive. Il territorio, beneficia di ben 300 giorni di sole all'anno. Proprio per questa grande varietà botanica e per l'incontaminatezza del luogo, la penisola viene protetta da numerose associazioni ambientaliste che cercano di tutelare questo piccolo ecosistema dagli abusi edilizi. Le spiagge della penisola di Cap Ferrat si trovano in piccole insenature lungo il sentiero costiero, molte accessibili a piedi seguendo il sentiero Chemin des Douaniers, che fa il giro della penisola. La località non è troppo lontana dallo Château Miraval dell'amico e collega Brad Pitt e in molti hanno ipotizzato che questo particolare gruppo di turisti sia giunto in zona proprio per acquistare una proprietà vinicola. Più probabile invece, che la coppia George e Amal Clooney, voglia acquistare una casa dove poter trascorrere del tempo libero in famiglia.