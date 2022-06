Jennifer Lopez arriva a Capri!

Jennifer Lopez il 30 luglio si esibirà a Capri e l’isola ha già registrato il tutto esaurito: negli hotel non c’è una sola stanza libera! La popstar in-canterà presso la Certosa Di San Giacomo per il consueto concerto organizzato dall’UNICEF e promosso da Luisa Panconesi, presidente Comitato Capri St. Barth conosciuto ai più come LuisaViaRoma.

Un evento cui sarà possibile partecipare solo su invito, ma alla notizia della presenza della cantante e attrice l’isola è stata presa d’assalto: dal 29 al 31 luglio è tutto prenotato, nonostante i prezzi siano quasi raddoppiati. La speranza, per i non invitati al concerto, è di incontrare o almeno scorgere J.Lo per le viuzze di Capri.

La cantante di “Jenny from the Block”, intanto, ha regalato nuove emozioni ai suoi fan domenica 5 sul palco degli MTV Movie Awards, a Santa Monica, in California, con un discorso commovente: “Ringrazio tutte le persone che mi hanno dato gioia e chi mi stanno accanto, ma ringrazio anche chi mi ha spezzato il cuore. Ringrazio le persone che mi hanno mentito negli anni. Li ringrazio per la delusione e per il senso di fallimento, sono cose che poi mi hanno insegnato a essere forte. Ringrazio i miei figli, che mi hanno insegnato ad amare. È un onore essere qua, grazie a tutti. E, Ben, aspettami per cena. Sarò a casa per le 7“.

Se ancora non avete sospirato, sospirerete di sicuro quando prossimamente i due ri-innamorati si diranno “sì” sull’altare!

(Foto Getty Images)