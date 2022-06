Tom Cruise non voleva girare il nuovo Top Gun

Nessuna sorpresa al box office: "Top Gun: Maverick" con l'evergreen Tom Cruise spopola nei cinema, in particolare in quelli a stelle e strisce. Negli Usa, in una settimana, si sono registrati già 300 milioni di dollari di incasso. Il sequel del film diventato un vero e proprio cult piace, se possibile, ancora di più del primo uscito nel lontano 1986. Pensare che la star 59enne non ne voleva sapere!

È stato lo stesso regista e amico Joseph Kosinski a convincerlo. Per farlo lo ha raggiunto a Parigi dove Cruise stava girando "Mission Impossibile". In un'intervista Kosinski ha raccontato: "avevo a disposizione solo trenta minuti del suo tempo tra un cambio di set e l’altro, per presentare questa sceneggiatura, e quando sono arrivato lì, ho scoperto che Tom non aveva alcuna intenzione di fare un altro Top Gun". Ma aveva già lavorato con il divo statunitense e sapeva bene dove mirare. Dritto al cuore. Serviva infatti puntare sul personaggio e le sue emozioni. Ecco allora che il regista gli ha subito parlato dell'idea di Bradley Bradshaw, interpretato da Miles Teller, che una volta cresciuto, avrebbe sentito il desiderio di diventare un pilota della Marina. Ma tra lui e Maverick il rapporto si era spezzato, fino a quando quest'ultimo non sarebbe stato richiamato per addestrare un gruppo di studenti per compiere una missione molto pericolosa.

Al sito americano Polygon, Kosinski ha spiegato: "c'è differenza tra l’essere un pilota che va e rischia la propria vita, e l’essere qualcuno in una posizione di autorità che manda gli altri a rischiare la vita. Il che è molto più difficile. A me sembrava che questa situazione usasse le emozioni del primo 'Top Gun' per portarle in una nuova direzione. E poi bisognava dare risposta alla domanda: 'che fine ha fatto Maverick'? ". Dopo mezz'ora di confronto Tom Cruise ha sciolto la sua riserva, ha preso il telefono e ha chiamato il capo della Paramount Pictures per annunciare che sì sarebbe girato un altro "Top Gun". Un film sul personaggio con i suoi alti e bassi. E infatti la pellicola si chiama "Top Gun: Maverick" e non semplicemente "Top Gun 2".

