Michael Douglas e Catherine Zeta-Jones: tutta la loro gioia per la laurea del figlio

Una delle coppie più unite e affiatate di Hollywood, quella formata da Catherine Zeta-Jones e Michael Douglas, ha festeggiato la laurea del figlio Dylan alla Brown University, una prestigiosa università americana a Providence, nello stato di Rhode Island.

I festeggiamenti sono stati postati sui rispettivi profili Instagram di mamma e papà con alcuni scatti felici, per celebrare il traguardo raggiunto dal 21enne. "Congratulazioni per la laurea al mio ragazzo, il mio orgoglio, la mia gioia, Dylan. Sono inspiegabilmente orgogliosa di te e ti amo oltre le parole", ha scritto la bellissima attrice de "La maschera di Zorro".

Mentre il divo 77enne di "Wall Street" ha commentato: "Un papà orgoglioso. Congratulazioni Dylan! Ben fatto".

I due genitori avevano raccontato anche dell'inizio della nuova esperienza del figlio, nel 2018, quando il ragazzo si era trasferito alla Brown per seguire i corsi di studio. "Che le lezioni abbiano davvero inizio! Ti amo Dylan. Buona fortuna per il prossimo emozionante capitolo della tua vita" aveva scritto Catherine sui social. La coppia che si è sposata nel 2000, facendo un po' di rumore per i 25 anni di differenza anagrafica, ha dato alla luce anche a Carys, la loro secondogenita di 19 anni. Amata e coccolata come Dylan.

(Foto Getty Images)