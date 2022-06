Jamie Lee Curtis celebra le nozze della figlia

Jamie Lee Curtis ha celebrato personalmente le nozze della figlia Ruby, che non hanno mancato di originalità. La cerimonia è stata infatti una cerimonia cosplay, ovvero in costume ispirato a un celebre videogioco, "World of Warcraft” (i cosplayer, così sono chiamati i fan di questa tendenza, indossano costumi ispirati a celebri manga, anime o videogiochi).

Ruby ha sposato la sua partner Kynthia. La cerimonia si è svolta nel giardino di casa di Jamie Lee. L'attrice, entusiasta, ha scattato numerose foto, che ha pubblicato sulla sua pagina Instagram. In uno scatto, con il coltello in mano, fa il vero alle sue celebri apparizioni in film horror. Ma niente paura, la lama è destinata solo a colpire la torta nuziale.

Jamie Lee Curtis, 63 anni, ha sposato nel 1984 il barone Christopher Guest. Oltre a Ruby, la coppia ha un'altra figlia, Annie.

Ruby ha avviato l'iter per il cambiamento di sesso nel 2020 e Jamie Lee Curtis ne ha parlato al magazine People: "E' un nuovo linguaggio e ancora devo impararlo, non pretendo di saperne molto, e potrò commettere degli errori. Spero però di non farne di grandi".

(Foto Getty Images)