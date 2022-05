Elvis: il film fiammeggiante che ha commosso anche Priscilla Presley

"Elvis", il sesto film del grande regista australiano Baz Luhrmann ("Moulin Rouge!", "Australia", "Il Grande Gatsby") sta riscuotendo grandi entusiasmi. Presentato fuori concorso all'ultimo Festival del Cinema di Cannes, ha incantato spettatori e critici.

Ma la prima a esserne stata conquistata è stata la vedova del grande Elvis Presley, Priscilla, che sui social ha scritto: "Per coloro che sono curiosi del nuovo film Elvis, Baz Luhrmann, il regista, mi ha fornito una proiezione privata … Questa storia parla della relazione tra Elvis e Parker. È una storia vera raccontata in modo brillante e creativo, che solo Baz, col suo modo artistico unico, avrebbe potuto realizzare. Austin Butler, che ha interpretato Elvis, è eccezionale … WOW!!! Bravo a lui... sapeva che aveva delle scarpe grandi da riempire … Tom Hanks è il colonnello Parker nel film. Che personaggio … La storia, come tutti sappiamo, non ha un lieto fine. Ma penso capirete un po' di più dell’esistenza di Elvis, scritta da un regista che ha messo il suo cuore e la sua anima e molte ore in questo film”. E, dopo la proiezione a Cannes, ha aggiunto, tra le lacrime: "se mio marito fosse qui oggi direbbe 'dannazione, sono io'...”.

Il film, in arrivo il 22 giugno, è interpretato da Austin Butler nel ruolo di Elvis e da Tom Hanks in quello ambiguo del suo manager, il colonnello Tom Parker.

Baz Luhrmann ha dichiarato: "Per me è stato importante mettere in scena il suo modo di vivere, il contesto: Elvis era qualcuno di sensibile, profondo, spirituale... Dapprima, ho incontrato Priscilla e altre persone vicine a Elvis e ho compreso trepidazione e scetticismo. Hanno però capito che saremmo stati rispettosi e con Austin, e tutti, abbiamo parlato e detto che Elvis era un'icona sì, ma che avremmo fatto un film su chi fosse la persona: è stato un marito, un padre... Mi piace che il pubblico capisca cos'hanno significato i suoi inizi lì e come potente fosse la sua ispirazione. L'amore di Elvis per il gospel e il blues è stata un'autentica reazione alla musica che ha assorbito crescendo". E anche: “Sono ammiratore di personaggi shakespeariani: 'Amadeus' di Miloš Forman racconta la relazione difficile tra lui e Salieri, ma io ho voluto parlare della vita di Elvis con rispetto, ho voluto mostrare la vita Anni 50, la relazione con la sua esistenza personale e anche col business”.

Austin Butler ha aggiunto: “Ho assorbito il soggetto, ne ero quasi ossessionato. Ho voluto conoscere la sua evoluzione e ho passato molto tempo a studiare per cercare la sua massima umanità: tutti lo percepisco come un'icona ma mi ha affascinato trovare la natura profonda di Elvis Presley. Ho guardato unicamente al cuore del personaggio, certamente guardando anche video, osservando come muoveva la testa, come spostava lo sguardo, per capire le ragioni del perché si muovesse così. Mi sono agganciato alla vita di questa straordinaria persona”.

Tom Hanks ha avuto il ruolo del colonnello Tom Parker ed è straordinario sia per la sua metamorfosi fisica che per l'ambiguità del personaggio: “Ci sono percezioni differenti del Colonnello. Ho cercato di giocare con un personaggio sgradevole. Baz è riuscito a restituire una figura che ha colto l’opportunità di fare di un profilo pop un fenomeno culturale. Mi sono informato un po' sulla sua storia, ma ho preferito pensare che fosse un uomo brillante, curioso, certamente è stato anche uno a cui interessava trasformare Elvis in una star da milioni di dollari”.

