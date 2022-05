Matthew McConaughey usa parole durissime contro la violenza

Matthew McConaughey è nato proprio a Uvalde, la cittadina del Texas dove il diciottenne Salvador Ramos ha effettuato una strage uccidendo 19 bambini e 2 adulti nella Robb Elementary School.

L'attore ha preso adesso posizione contro tutta questa violenza, con parole assai dure, pubblicate sulla sua pagina Instagram.

"Come tutti sapete, oggi c'è stata un'altra sparatoria di massa, questa volta nella mia città natale di Uvalde, in Texas. Ancora una volta, abbiamo tragicamente dimostrato che non siamo responsabili dei diritti che le nostre libertà ci garantiscono... Ogni americano si guardi allo specchio più a lungo e più in profondità e si chieda: 'Che cosa apprezziamo veramente? Quali piccoli sacrifici possiamo fare individualmente oggi, per preservare una nazione, uno stato e un quartiere più sani e sicuri domani?'...Non possiamo, per l'ennesima volta, sospirare, cercare scuse e accettare queste tragiche realtà»... Comunque la pensiamo sappiamo tutti che possiamo fare di meglio. Dobbiamo fare di meglio. Bisogna agire in modo che nessun genitore debba sperimentare ciò che i genitori di Uvalde e altri prima di loro hanno subito".

