I Take That irresistibili a Cannes: le foto

Red carpet ed entusiasmo del pubblico per i Take That a Cannes.

Gary Barlow, Howard Donald e Mark Owen sono infatti stati invitati al Festival del Cinema per l'anteprima di "Greatest Days" di Coky Giedroyc, un film che racconta la storia di una band ispirata proprio ai Take That. Nella pellicola, cinque fan una volta diventate adulte si riuniscono e decidono di incontrare la boy band che ammiravano tanto da ragazze.

Embed from Getty Images

Il film è ispirato dallo spettacolo teatrale "The Band", prodotto dai Take That nel 2017. A interpretare Gary, Howard, Jason, Mark e Robbie sono gli attori Aaron Bryan, Joshua Jung, Mervin Noronha, Mark Samaras e Dalvin Cory.

A sorprendere maggiormente sul red carpet è stato Mark Owen, con baffi, capelli lunghi e pantaloni a zampa.

(Foto Getty Images)