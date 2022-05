Tom Cruise sempre più spettacolare: il video di Mission Impossible

In attesa del 14 luglio, è già possibile farsi un’idea di cosa sarà “Mission: Impossible - Dead Reckoning - Parte 1” guardando il trailer appena rilasciato dalla Paramount Pictures: sarà spettacolare! E soprattutto da vedere sul grande schermo, al cinema, per godere appieno delle scene mozzafiato.

Tom Cruise, nei panni dell'agente Ethan Hunt, torna a rendere possibile l’impossibile. Nel filmato un ruolo centrale lo ha Henry Czerny nei panni di Eugene Kittridge, ovvero il cattivo della prima avventura diretta da Brian De Palma nel 1996.

Della trama di questa nuovo capitolo non si ancora nulla. L'unica certezza è quella che ci viene suggerita proprio dalle parole pronunciate dall'ex direttore dell’IMF (Impossible Mission Force): “Tu combatti per un ideale che non esiste, non è mai esistito. E ora di scegliere da che parte stare”.

Nel cast i volti principali del franchising come Rebecca Ferguson, Simon Pegg, Ving Rhames, Vanessa Kirby e new entry come Hayley Atwell e Shea Whigham. Protagoniste anche Roma e Venezia, location davvero insuperabili.

La regia è affidata al veterano Christopher McQuarrie. La seconda parte di “Mission: Impossible Dead Reckoning” dovrebbe arrivare nel 2024.

(foto Getty Images)