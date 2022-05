Monica Bellucci biondissima e bellissima nei panni di Anita Ekberg

Monica Bellucci è la protagonista del film "The Girl in the Fountain", diretto da Antongiulio Panizzi, una pellicola dedicata a una grade star della Dolce Vita, Anita Ekberg.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Monica Bellucci (@monicabellucciofficiel)

La Ekberg, attrice di origini svedesi dal corpo statuario e dalla chioma biondissima, è rimasta nell'immaginario di tutti per la celebre scena nella fontana di Trevi, quando invita Marcello Mastroianni a seguirla tra le acque nel film di Federico Fellini "8 e 1/2".

La Bellucci si è così trasformata nella diva bionda. L’hair stylist John Nollet ha impiegato più di un mese a creare una parrucca su misura, ricca di morbide onde.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Monica Bellucci (@monicabellucciofficiel)

Nel film, la Bellucci indossa anche lenti a contatto blu. E le prime immagini di Monica-Anita sono davvero ececzionali.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Monica Bellucci (@monicabellucciofficiel)

(foto Getty Images)