Johnny Depp tornerà in Pirati dei Caraibi? C'è uno spiraglio

Johnny Depp sta vivendo un periodo assai travagliato della sua vita. La ex moglie Amber Heard, in un'intervista al Washington Post del 2018, aveva rivelato di aver subito violenze domestiche. E l'attore aveva perso i ruoli fruttuosi in grandi saghe cinematografiche come "Animali fantastici" (da J.K. Rowling) e "Pirati dei Caraibi".

Adesso Depp ha citato in causa Amber per diffamazione. A favore dell'attore si sono mobilitati con impeto i fan, che difendono a spada tratta Johnny e fanno di tutto per mettere in cattiva luce l'ex moglie. Mentre si attende l'esito del processo, circola una domanda: Depp tornerà ai grandi ruoli di un tempo? E soprattutto, farà ritorno nei panni dell'amato Jack Sparrow in "Pirati dei Caraibi"?

Bruckheimer ha risposto "no". Ma ha aggiunto "il futuro è tutto da decidere". Dunque forse Depp potrebbe far ritorno, in un ruolo che, per Pirati dei Caraibi 6, avrebbe potuto fruttargli una cifra superiore ai 22 milioni di dollari. I tempi non sono però ancora maturi. Così, Bruckheimer ha rivelato che la protagonista del prossimo "Pirati" sarà una donna, interpretata da Margot Robbie. E ha precisato. "Stiamo sviluppando due sceneggiature di Pirati: una con lei, l’altra senza".

(Foto Getty Images)