Una meravigliosa Julia Roberts sul red carpet del Festival di Cannes

E’ proprio vero che non c’è nulla di più luminoso di un sorriso, se poi parliamo di quello di Julia Roberts! L'attrice ha sfilato sul red carpet della terza serata del Festival di Cannes, prima del passaggio del cast di Armageddon Time di James Gray (presentato fuori concorso), con un beauty look naturale e una cascata di ricci ramati, che ci ha fatto subito tornare indietro di 30 anni con Pretty Woman.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Julia Roberts (@juliaroberts)

Un'acconciatura iconica per Julia e la sua Vivian, ma di tendenza per tutti per questa primavera/estate: l'ultima moda hairstyle prevede, infatti, un ritorno al riccio rinascimentale con i "Botticelli Hair” e i suoi sono stati curati da Serge Normant. Il make-up, invece, è di Genevieve Herr.

E poi che elleganza! La diva hollywoodiana ha sfilato con un frac a code lunghe Louis Vuitton by Nicolas Ghesquière, sandali con listini sottili René Caovilla e diamanti Chopard. La sua immagine è curata dalla celebrity stylist Elizabeth Stewart.

Tornando al cinema, Julia quest'anno è stata la madrina del Trophée Chopard. L'attrice tornerà da protagonista sul grande schermo in autunno col romantico Ticket to paradise. Al suo fianco, nel film, l'amico George Clooney.