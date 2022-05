Johnny Depp non guarda mai negli occhi Amber Heard: ecco il motivo

Dopo una settimana di pausa, in Virginia è ripresa la causa per diffamazione intentata da Johnny Depp alla sua ex moglie Amber Heard, con la richiesta di risarcimento di 50 milioni di dollari.

Il processo trasmesso in live streaming continua a catturare interesse, scivolando dalla cronaca all'entertainment. Sempre più dettagli su una relazione tossica, costellata da violenze, soprusi, abusi e prevaricazioni. Da quando è iniziato il dibattimento a Fairfax, tra i due ex non c’è mai stata interazione. Nemmeno un contatto visivo: lei sembra cercare il suo sguardo, lui mai.

Il motivo, secondo i legali della star de "I Pirati dei Caraibi", sarebbe un giuramento fatto dall'attore alla ex moglie e a se stesso il giorno del divorzio. "Non mi guarda perché è colpevole. Sono sopravvissuta a quell'uomo e sono qui e in grado di guardarlo" ha detto la Heard, mentre il team legale di Depp ha ribaltato le carte in tavola. "Il signor Depp non ti ha guardato una volta per tutto il processo, vero?" ha chiesto ad Amber Heard l’avvocatessa Camille Vasquez. "Non che me ne sia accorta" ha risposto l’attrice, per essere incalzata dalla Vasquez: "Non ti guarda perché ti ha promesso che non avresti mai più visto i suoi occhi, ha mantenuto la promessa".

A quel punto in aula è stata trasmessa la registrazione audio di uno degli ultimi incontri tra Depp e la Heard, in un hotel di San Francisco nel 2016, dopo che la donna aveva chiesto il divorzio e ottenuto un ordine restrittivo contro il marito. Depp spiega di averla raggiunta perché spera che ritratti le bugie sul suo conto. Durante l'appuntamento Amber chiede a Johnny un abbraccio per salutarlo, ma lui si rifiuta e promette: "Io non sono niente e non sarò più niente per te. Non vedrai più i miei occhi". E così è stato.

(Foto Getty Images)