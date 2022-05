Spettacolare Tom Cruise: tra elicotteri e palme d'oro

Spettacolare red carpet per Tom Cruise al Festival di Cannes, dove l'attore ha presentato il suo "Top Gun: Maverick”, 36 anni dopo il primo film. La star più attesa di Hollywood è sbarcata sulla Croisette in elicottero nero ed è stata accolta sul tappeto rosso con lo scenografico volo dei piloti della Patrouille de France, la pattuglia acrobatica francese, e, dopo la proiezione del film, salutato da fuochi d'artificio. L’attore ha anche ricevuto una Palma d'Oro a sorpresa. Insieme a Tom hanno sfilato i colleghi Jennifer Connelly, Glen Powell, Miles Teller e il regista Joseph Kosinski.

Il sequel di “Top Gun”, film cult degli anni Ottanta e di sempre, in anteprima mondiale al Festival, sarà nelle sale italiane dal 25 maggio e due giorni dopo in quelle degli Stati Uniti.

L'attore, 60 anni portati come solo lui li sa portare, si è espresso come ambasciatore del cinema sul grande schermo, in un luogo, Cannes, che ha bandito tutte le piattaforme per diventare simbolo della resistenza allo streaming.

E il rinvio, per due anni, causa pandemia, non ha fatto cambiare idea né alla Paramount Pictures né all’attore sul fatto che i film (soprattutto i film come Top Gun) vadano visti e goduti al cinema.

"Se sono stato tentato di distribuirlo in streaming? Non sarebbe mai successo", ha chiarito tra gli applausi del pubblico Cruise, che sulla Croisette ha concesso in una delle sue rare interviste, durante una masterclass di 60 minuti.

L’arrivo spettacolare dell’attore al Festival è stato introdotto con una clip che ha riassunto tutta la sua carriera in 10 minuti, tra film adrenalinici e d'autore.

"Quando faccio un film penso sempre come se fossi io stesso spettatore, per questo cerco sempre di cambiare ruoli, storie, personaggi, set, continuo sempre ad imparare, continuo a esplorare", ha detto Tom. “Vado sempre in sala quando escono i film. Mi metto il berretto e mi siedo tra il pubblico con tutti”.

La tappa a Cannes di “Top Gun: Maverick” fa parte di un tour mondiale che si svilupperà prima dell'apertura del weekend del Memorial Day. È già sbarcato al Cinema di Las Vegas e ha debuttato a bordo di una portaerei a San Diego.

(Foto Getty Images)