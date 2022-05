Johnny Depp: la figlia Lily-Rose non ha dubbi

Quello che li vede protagonisti è sicuramente il processo dell’anno. Magari non il più importante – anzi: sicuramente – ma di certo quello mediaticamente più seguito. Stiamo parlando della causa per molestie che vede contrapposti Johnny Depp e l’ex moglie Amber Heard.

Le udienze sono in corso da un po’ e vengono letteralmente vivisezionate dai siti e dai media di ogni dove: l’attrice accusa Depp di averla molestata, picchiata, di essere incapace di controllare la rabbia anche per gli abusi di alcol e sostanze stupefacenti. Accuse che però lo stesso ex Capitan Sparrow rinfaccia a chi un tempo era la sua dolce metà.

Uno scontro legale che è diventato anche motivo di discussione tra fan, tifosi e ultrà delle due parti coinvolte.

Chi è finora rimasto in silenzio sono i due figli che Depp ha avuto da Vanessa Paradis, Jack e Lily-Rose. Il primo conduce una vita riservatissima e di lui si sa davvero pochissimo. Diverso invece il discorso per la 23enne, che ha seguito le orme dei genitori ed è un’attrice alquanto nota.

Una posizione che ha spinto qualcuno ad andare a spulciare il suo profilo Instagram e trovare un post – l’unico – in cui la ragazza prende posizione sulla vicenda: “Mio padre è la persona più dolce e amorevole che conosca, non è stato altro che un padre meraviglioso per me e il mio fratellino, e tutti quelli che lo conoscono direbbero lo stesso”.



Questa la frase con cui la figlia ha rotto il silenzio sulla vicenda. Si tratta infatti di un post pubblicato nel 2016, poco dopo le prime accuse pubbliche di Amber Heard al padre della giovane. Il post era stato cancellato, ma un giornalista del magazine “Hello!” è riuscito a scovarlo in un qualche cassetto dimenticato della Rete…



Dunque, anche se poi cancellato, il post di Lily-Rose rivela che la ragazza non ha dubbi sul padre. E lo stesso depp ha rivealto che la figlia non apprezzava molto Amber, al punto da essersi rifiutata di partecipare al matrimonio del genitore.

(Foto Getty Images)