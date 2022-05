Gwyneth Paltrow si commuove per i 18 anni della figlia

Di Gwyneth Paltrow da diverso tempo si parla più per le sue bizzarrie che non per i suoi film. L’ultimo lungometraggio che l’ha vista tra i protagonisti è “Avengers: Endgame,” mentre sul fronte serie tv l'attrice è nel cast di “The Politician”, di cui nei prossimi mesi dovrebbe essere pubblicata la terza stagione.



La Paltrow negli ultimi anni ha fatto più parlare di sé per le candele al profumo della sua vagina e per delle uova vaginali. Negli ultimi giorni ha poi annunciato una linea di pannolini extra-lusso: foderati in lana di alpaca, profumati al gelsomino o al bergamotto e con chiusure fatte di pietre preziose. Uno scherzetto da 120 dollari per ogni pacco da 12 pezzi l’uno.

Ma questi sono giorni importanti: la figlia Apple, avuta con il cantante e leader dei Coldplay Chris Martin, ha infatti compiuto 18 anni e la Paltrow ha pubblicato un post su Instagram in cui non nasconde i suoi sentimenti: “18. Sono un po' a corto di parole questa mattina. Non potrei essere più orgogliosa della donna che sei. Sei tutto ciò che avrei potuto sognare e molto di più. Orgogliosa forse è nemmeno la parola adatta, il mio cuore è gonfio di sentimenti che non riesco a esprimere, sei profondamente straordinaria in ogni modo. Buon compleanno mia cara ragazza. Spero che tu sappia quanto sei speciale e quanta luce hai portato a tutti coloro che hanno la fortuna di conoscerti”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Gwyneth Paltrow (@gwynethpaltrow)

Un’occasione, quella del compleanno, in cui Gwyneth torna a pubblicare una foto della figlia dopo che quest’ultima, un paio di anni fa, aveva bacchettato sua madre perché aveva pubblicato una sua immagine senza il suo consenso.

Discuteranno anche in questa occasione?

