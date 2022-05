Johnny Depp contro Amber Heard: chi l'avrà vinta?

Il processo per diffamazione intentato da Johnny Depp nei confronti dell’ex moglie Amber Heard (che aveva dichiarato ai magzien di aver subito violenze fisiche e psicologiche durante il matrimonio) è in corso, ma già ci si chiede chi l'avrà vinta.

L'opinione comune degli esperti, interrogati da quotidiani, tv e riviste, è che nessuno in realtà ne uscirà veramente vincitore. Per esempio, la rete televisiva CNN sul suo sito web sostiene che tutto dipende dai giurati: a chi crederanno, a Johnny o ad Amber? Va più a fondo la consulente processuale Huntley Taylor, che spiega al magazine Insider: "Amber Heard ha adottato un approccio più rischioso. Le sue affermazioni degli abusi che dice di aver subito sono molto estreme. Se i giurati le credono, ha la strada spianata verso la vittoria, perché punirebbero pesantemente Depp. Ma se i giurati non le credono, puniranno lei. Per questo motivo, la sua credibilità sembra fondamentale per le decisioni dei giurati".

Dunque, il punto è la testimonianza di Amber: credibile oppure no? Secondo Susan Constantine, esperta di linguaggio del corpo, interpellata da Fox News, l'attrice "Non è sincera e la maggior parte di ciò che sta dicendo è una bugia. Recita talmente male che non so come farà a ottenere un ruolo in un film dopo questo. Le espressioni facciali e i movimenti del corpo di Heard sono incongruenti e così esagerati da essere fuori scala. Racconta troppi dettagli estranei alla violenza che, in genere, le vittime di traumi non ricordano. Soprattutto se sono passati più di sei anni dai fatti".

Anche il magazine Variey ha consultato degli esperti, che però vedono nel processo più una mossa mediatica che una vera causa legale. L’avvocata dello spettacolo Mitra Ahouraian ha dichiarato che: "Questa causa è stata intentata affinché Johnny Depp vincesse il processo dell’opinione pubblica. Sta usando i tribunali come piattaforma per far sentire la sua versione dei fatti. Nessuna delle due parti vincerà".

Vedremo cosa accadrà...

(foto Getty Images)