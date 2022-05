Angelina Jolie e Brad Pitt: ecco com'è oggi la figlia Shiloh

Essere figlia, oltretutto primogenita, di Angelina Jolie e Brad Pitt significa essere, volenti o nolenti, oggetto di attenzione a livello globale. Shiloh Jolie-Pitt, che tra pochi giorni compirà 16 anni, è sempre stata seguita con curiosità, soprattutto da quando, piccolissima, decise di farsi chiamare John e di vestire abiti considerati tipicamente maschili, decisione assecondata con naturalezza dai genitori.

Nel 2010 Angelina raccontò a Vanity Fair che all'epoca sua figlia si rifiutò di vestire i panni di baby Aurora in "Maleficent" (ruolo poi interpretato dalla sorellina Vivienne), perché "non avrebbe mai e poi mai indossato un vestitino".

Oggi però la ragazza ha scelto di identificarsi come donna e di tornare al suo nome originale, Shiloh, e, inseguita dai paparazzi, sta già iniziando a fare tendenza con i suoi look, riuscendo a passare da abiti da red carpet, come alla premiere londinese di "Eternals" lo scorso ottobre (dove oltretutto indossò un vestito che era stato di mamma Jolie!) ad outfit più casual come pantaloni sportivi e felpa.

Proprio di recente è stata fotografata in tuta e sneaker bianche, probabilmente dopo una delle sue sessioni di danza (c’è chi la definisce un talento naturale!). Ma ad attirare l’attenzione di chi la segue è una nuova sfumatura del colore dei suoi capelli: la sua chioma biondo scuro ora ha sfumature rosa! Chissà che look sfoggerà il giorno del suo compleanno il 27 maggio?!

(Foto Getty Images)