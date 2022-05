Tom Cruise e Top Gun Maverick. Le bellissime parole per Val Kilmer

Il film "Top Gun: Maverick", sequel del celebre cult "Top Gun" è per ora al centro dell'attenzione.

Dopo l'arrivo all'anteprima di Tom Cruise in elicottero: dopo il video per la canzone "Hold My Hand" di lady Gaga, nella colonna sonora della pellicola, arrivano adesso altre notizie sul film, grazie alle interviste di Cruise.

Tom ha avuto parole bellissime per il collega Val Kilmer, che nel primo "Top Gun" aveva il ruolo dell'amico e pilota Iceman/Tom Kazinski. Kilmer torna anche in "Top Gun: Maverick" e Tom ha dichiarato: "Per il primo film ho lottato duramente per fare in modo che facesse parte del progetto. Il suo talento è eccezionale e quando vedi la scena ti rendi conto di quanto sia speciale. Anzi molto speciale".

Il regista Joseph Kosinski ha aggiunto: "Tra loro c’è cameratismo, alchimia e l’incontro dei due personaggi è un momento davvero incredibile, anzi uno dei miei preferiti di tutto il film".

"Top Gun: Maverick" arriva in sala il 25 maggio.

(foto Getty Images)

(foto Getty Images)