Venezia 2022: il Leone d'oro alla carriera andrà a Paul Schrader

Si inizia a parlare della 79esima Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, in calendario in Laguna dal 31 agosto al 10 settembre.

A ricevere il Leone d’Oro alla carriera sarà il regista e sceneggiatore Paul Schrader, autore di capolavori come "American Gigolo", "Taxi Driver", "Toro scatenato" (di queste due ultime pellicole come sceneggiatore).

Alberto Barbera, direttore della Mostra, ha dichiarato: "Schrader è una figura centrale della New Hollywood che ha rivoluzionato l’immaginario, l’estetica e il linguaggio del cinema americano a partire dai tardi anni Sessanta. Non è un’esagerazione affermare che si tratta di uno dei più importanti autori americani della sua generazione, un cineasta profondamente influenzato dal cinema e dalla cultura europea, uno sceneggiatore ostinatamente indipendente, ma capace di lavorare su committenza e di muoversi con disinvoltura nel sistema hollywoodiano. L’audace stilizzazione visiva che informa tutte le sue opere, le colloca tra le forme più moderne di un cinema non riconciliato e sottilmente indagatore della contemporaneità".

Paul Schrader si è detto "profondamente onorato. Venezia è il mio Leone del cuore".

(foto Getty Images)