Bradley Cooper ride beato e Irina Shayk è tutta triste. Ma perché?

Al Met Gala, l'evento mondano tra i più importanti degli Stati Uniti, erano presenti tante celebrità. Molto spesso assai compunte, tutte prese a farsi fotografare sul red carpet. Le espressioni erano serie, i sorrisi spesso di circostanza. Solo una star è sembrata divertirsi moltissimo, almeno a giudicare dagli scatti della serata: Bradley Cooper.

L'attore ha dispensato sorrisi e gioia a tutti, in ogni foto sembra beato, molto a suo agio e sinceramente divertito. Chi invece ha un umore del tutto opposto è la sua ex compagna, Irina Shayk, con un broncio davvero pronunciato. Ma perché? Se Bradley si dimostra felice di rivedere Irina, perché lei invece è così cupa? Secondo molti, forse non si stava particolarmente divertendo alla festa. E neanche gli altri ospiti ripresi nella foto di cui si discute tanto.

Le espressioni di Nicki Minaj, Riccardo Tisci ed Edward Enninful (da sinistra a destra, nello scatto), sono infatti veramente meste.

Noia? Secondo altri commentatori, Irina era invece già di cattivo umore per le tante critiche piovute sul suo look, giudicato per nulla in linea con il tema del party, "The Gilded Age", l'età dorata dell'America.

Bradley invece ha sempre sfoderato un ottimo umore, come nella foto con Emma Stone e Cynthia Erivo.

A far tornare il sorriso a Irina sarà di certo la piccola Lea, la figlia che la modella ha avuto da Bradley Cooper. Bradley è molto legato alla bambina e la ex coppia ha saputo trovare il mondo per trascorrere molto tempo di qualità insieme alla piccola.

