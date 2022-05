Johnny Depp: Winona Ryder lo difende

Da mesi si accusano a vicenda di violenza domestica e nella battaglia legale tra Johnny Depp e Amber Heard adesso entra in scena Winona Ryder. Che difende l'ex fidanzato a spada tratta.

Negli anni Novanta Johnny Depp e Winona Ryder erano una delle più belle coppie dello showbiz. Parlando con Time Magazine, l'attrice ha spiegato che Depp non è mai stato offensivo nei suoi confronti quando uscivano insieme e che lei lo conosce solo come un ragazzo davvero buono, amorevole e premuroso, molto protettivo nei confronti delle persone che ama. "Con lui mi sono sentita al sicuro", ha raccontato.

Sempre la Ryder ha ammesso che è stato difficile e sconvolgente per lei venire a conoscenza delle accuse rivolte a Depp, soprattutto perché la sua relazione di quattro anni è stata una delle più grandi che abbia mai avuto in vita sua. In effetti la loro rottura è stata amichevole e negli anni i due sono rimasti amici intimi, fino a quando nella vita dell'interprete di "Edward mani di forbice" non è arrivata Amber. Dichiarazioni importanti che sono state rilasciate anche in tribunale dove i due divi non fanno che attaccarsi reciprocamente, senza esclusioni di colpi.

(Foto Getty Images)