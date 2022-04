Johnny Depp e il mistero del dito : ecco la casa australiana dove è accaduto il fatto

La causa da 50 milioni di dollari tra Johnny Depp e la ex moglie Amber Heard si fa di giorno in giorno più calda. L'attore ha citato Amber per diffamazione e le udienze si stanno svolgendo in tribunale a Fairfax, in Virginia.

Tra le altre vicende esposte alla giuria, anche quella del dito mozzato di Depp, episodio avvenuto il 7 marzo 2015, quando la coppia si era trasferita in una splendida villa australiana perché Johnny lavorava sul set del quinto film della saga "Pirati dei Caraibi".

La villa era stata presa in affitto dal campione di MotoGP Mick Doohan e aveva ospitato anche Brad Pitt e Angelina Jolie (mentre la Jolie’ girava “Unbroken”) e Pink e il marito Carey Hart. Si tratta di una bellissima dimora con un cinema in camera da letto, grande piscina, campo da tennis, hangar per gli elicotteri.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Amir Prestige (@amirprestigegroup)

Proprio in questa villa sono stati nascosti i due terrier, Pistol e Boo, trasportati illegalmente nel paese, per evitare loro la quarantena. Ma questo è nulla, rispetto all'episodio del dito mozzato (da Amber, secondo Depp, durante un litigio; da Depp stesso, secondo Amber).

Il manager della casa, Ben King, ha testimoniato sul fatto in tribunale: si era recato nella villa l'8 marzo 2015, e lì aveva sentito "il pianto isterico" di Amber, mentre il dottore personale di Depp, David Kipper, "rovistava nella spazzatura" alla ricerca della punta del dito dell'attore. Che fu trovata sotto il bancone bar, avvolta in un fazzoletto insanguinato. "Subito sono corsi in ospedale nella speranza di riattaccarlo", ha ricordato King, che ha anche ricordato di aver trovato la villa in uno stato pietoso, con danni del valore di 50.000 dollari causati dal litigio della coppia: "dalla scala di marmo era stato staccato un grosso pezzo, il tavolo da ping pong era sfondato, su uno schermo tv erano incastrati cocci di una tazza da caffè" e anche le pareti della stanza erano danneggiate. "Niente era intatto", ha dichiarato King, che ricordava anche una bottiglia di vodka infranta.

Johnny Depp ha dichiarato di essersi rintanato in alcune stanze della casa, per sfuggire alla violenza di Amber: "La casa che era stata affittata in Australia era molto grande, alla fine mi sono rifugiato in 9 delle sue stanze il giorno in cui lei picchiava alle porte, strillava oscenità e voleva venire alle mani".

(Foto Getty Images)