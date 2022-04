Alessandro Borghi e Luca Marinelli: il loro film Le 8 montagne a Cannes

Dopo il Premio Strega del 2017 "Le otto montagne" conquista il palcoscenico - e il grande schermo - del Festival di Cannes. Il libro di Paolo Cognetti è infatti diventato un lungometraggio con la sceneggiatura e la regia di Felix Van Groeningen e Charlotte Vandermeersch, protagonisti Luca Marinelli e Alessandro Borghi. Il film sarà presentato in anteprima mondiale in concorso al Festival di Cannes che inizierà il prossimo 17 maggio per poi concludersi il 28 dello stesso mese.

Un libro, quello di Cognetti, che ha messo d'accordo critica e grande pubblico e che racconta una storia di amicizia, una storia familiare ambientata tra le montagne della Valle d'Aosta che diventano non solo lo scenario delle vicende narrate, ma un vero e proprio protagonista fisico, al pari degli attori.

Attori protagonisti che si conoscono benissimo: Luca Marinelli e Alessandro Borghi sono stati infatti i protagonisti del bellissimo (e altrettanto duro) "Non essere cattivo", ultimo lavoro del regista cult Claudio Caligari, film uscito tra l'altro pochi mesi dopo la morte del regista, che non ha fatto in tempo a chiudere il progetto: a terminare la lavorazione fu l'attore e amico Valerio Mastrandrea.

"Le otto montagne" è stato inserito tra i film in concorso insieme a "Un petit frère" di Léonor Serraille e a "Tourment sur les iles" dello spagnolo Albert Serra.

