Patrick Swayze: ecco le parole che gli direbbe adesso Jennifer Grey

"Out of the Corner" è il titolo della biografia di Jennifer Grey, la Baby di "Dirty Dancing’" Il riferimento non è casuale: “Nessuno può mettere Baby in un angolo” è una delle battute più famose del film.

Sono passati 35 anni e Jennifer, oggi 62enne, racconta la sua storia tirandosi fuori dall’angolo in cui "si è messa da sola". Due rinoplastiche l'hanno resa diversa al punto da risultare irriconoscibile per molti. Soprattutto, c'era il peso di quel film e di un’attesa legata a una coppia che non esisteva: con Patrick Swayze non si trovava bene.

“Dovevamo stare forzatamente insieme, e questo ha creato una frizione -rivela- ora gli direi che mi dispiace per non averlo apprezzato come era, mentre io speravo che cambiasse in base alle mie aspettative”.

In quegli anni, la Grey faceva coppia prima con Matthew Broderick e poi con Johnny Depp. In precedenza, c'erano state le droghe e la ribellione. Il presente è fatto di un ritorno al cinema, col sequel di "Dirty Dancing". “Stiamo lavorando alla sceneggiatura da due anni” ha detto la ormai ‘ex’ Baby: chissà come sarà in questa nuova storia.

