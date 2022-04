Brooke Shields e la figlia in un video ad alto tasso di emozione

Con il suo fascino e il suo stile, Brooke Shields ha segnato gli Anni Ottanta. Modella e attrice in giovanissima età (pare abbia girato il film scandalo "Pretty Baby" ad appena 11 anni), è nel cuore dei fan per pellicole come "Laguna blu", "Amore senza fine" e "Sahara".

La Shields ha lavorato molto al cinema e in tv, ha recitato in teatro e fatto la doppiatrice. A far notizia fu anche il turbolento matrimonio con il campione di tennis Andre Agassi. Dopo il divorzio da Agassi, Brooke ha sposato il produttore televisivo Chris Henchy, da cui ha avuto le figlie Rowan Francis (nata il 15 maggio 2003) e Grier Hammond (nata il 18 aprile 2006).

Ed è proprio girato con la figlia Grier il video che l'ha commossa nel profondo. Si tratta di una clip realizzata per il brand di lingerie Victoria's Secret. Nelle immagini, celebri modelle sono riprese con nonne, mamme o sorelle. Brooke ha scelto di posare con Grier ed è visibilmente emozionata. Madre e figlia sono infatti molto unite, come ha confermato la stessa Grier: "Non importa quanto litighiamo, so che mia madre sarà sempre lì".

(foto Getty Images)