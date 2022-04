Jennifer Lopez e Ben Affleck: nozze in arrivo

Di nuovo fidanzati e felici, Ben Affleck e Jennifer Lopez hanno ufficializzato il loro legame diciotto anni dopo la loro prima volta. Ora c'è chi attende solo una notizia: la data delle nozze.

È stata la cantante e attrice statunitense ad annunciarlo con un videoclip in cui ammira quello che senza dubbio è un anello di fidanzamento con una grande pietra verde. Verde smeraldo come il suo colore preferito.

Per togliere qualsiasi dubbio sempre J. Lo ha confermato con un secondo messaggio su Twitter la notizia scrivendo: "Ho qualcosa di molto eccitante e speciale da dirvi...".

Mancano solo le pubblicazioni. La Lopez, che ha 52 anni, e Affleck, che è di tre anni più giovane, si erano messi insieme per la prima volta nel novembre 2002, dopo aver recitato insieme nel film "Gigli", ma il matrimonio era stato cancellato per "la troppa attenzione dei media" e nel gennaio 2004 i due si erano lasciati. I "Bennifer", come vengono soprannominati, hanno cinque figli, lei due con l'ex marito Marc Anthony, mentre il premio Oscar per "Argo" e l'ex moglie Jennifer Garner ne hanno avuti tre. Ora sono una bellissima famiglia allargata. Basterà per convolare a nozze?

