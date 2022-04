Luca Argentero e la foto misteriosa con Gianni Morandi

Luca Argentero è andato a far visita a Gianni Morandi con tanto di moglie Cristina Marino al seguito. Ed è bastata una divertente foto pubblicata dal cantante sulla sua pagina Instagram per far scatenare i fan e lanciare tutta una serie di divertenti ipotesi.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Gianni Morandi (@morandi_official)

Gianni Morandi ha accompagnato la foto che lo ritrae con gli Argentero con questa frase: "Che piacevole sorpresa! Oggi sono venuti a trovarmi Luca Argentero e sua moglie Cristina Marino .

Il famoso 'Prof. Andrea Fanti', dopo questa passeggiata, mi ha anche chiesto di portarlo a mangiare i tortellini bolognesi…".

In tanti si chiedono il perché di questa visita. Molto probabilmente Argentero ha voluto fare un saluto a Morandi, dopo i suoi ultimi problemi di salute. Ma alcuni fan sognano una fiction televisiva che li veda recitare insieme. C'è chi chiede: "Bolle qualcosa in pentola?" e chi propone appunto un progetto insieme: "Gianni e Doc sarebbero un duo perfetto. Morandi perché non ti scritturi per una puntata della prossima stagione di Doc, sarebbe davvero divertente". In effetti Gianni Morandi è molto amato nei panni del dottor Pietro Sereni (nella fiction "L'isola di Pietro") e Argentero in quelli del dottor Andrea Fanti ("Doc - nelle tue mani"). Dunque un bella serie insieme non sarebbe male...

(foto Getty Images)