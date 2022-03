Jason Momoa: si parla di una nuova fiamma

C'è chi è pronto a scommettere che si tratta di una nuova storia d'amore, quale? Quella tra Jason Momoa, l'interprete di "Aquaman" e Kate Beckinsale ("Pearl Harbour", " Quando l'amore è magia- Serendipity", "The Aviator").

I due sono stati paparazzati in atteggiamenti molto intimi al party tenuto dal magazine Vanity Fair dopo gli Oscar del Cinema 2022. Fonti di stampa riportano che i due attori sembravano davvero felici insieme, immortalati in piedi in un bar a chiacchierare.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Momoa Magic ❤️❤️ (@momoa_magic_)

Lo scatto mostra come Momoa offra la sua giacca alla Beckinsale per tenersi caldo. Un gesto semplice e galante che però ha scatenato il gossip. Un anonimo racconta: "sembravano molto vicini e tra loro si avvertiva una vibrazione da flirt". Un altro arricchisce di dettagli l'incontro: "Jason le ha messo un braccio intorno alle spalle un paio di volte e lei si è illuminata! Si stavano sicuramente divertendo e sembravano molto a loro agio. Uscivano in gruppo e parlavano con altre persone, ma trovavano sempre la strada per tornare l'uno dall'altra".

Che sia la strada del cuore? Entrambi hanno alle spalle due fallimenti matrimoniali. Jason Momoa dopo 17 anni insieme e 5 di matrimonio si è separato da poco da Lisa Bonet, mentre Kate Beckinsale nel 2019 ha divorziato dal regista Len Wiseman. Ora saranno pronti per una nuova relazione?

(Foto Getty Images)