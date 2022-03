Will Smith, la moglie Jada, lo schiaffo e il loro matrimonio turbolento

E' ormai noto a tutti: a scatenare l'ira di Will Smith (e il conseguente sonoro schiaffone a Chris Rock) sul palco della cerimonia degli Oscar è stato un commento poco urbano sui capelli rasati (causa alopecia) di Jada Pinkett-Smith, moglie dell'attore.

Quello tra Will Smith e Jada è un matrimonio davvero lungo, soprattutto se considerato secondo i parametri di Hollywood: la coppia infatti è sposata da 25 anni e ha messo al mondo due figli, Jaden, 22 anni, e Willow, 20. Ma si è trattato di una relazione con numerosi momenti tempestosi e molto chiacchierati.

Jada Pinkett-Smith è una donna davvero assai poco convenzionale, che ama parlare chiaramente di sé e della sua vita. Per questo, le sue dichiarazioni, spesso sul suo Facebook show chiamato Red Table Talk, hanno scandalizzato i benpensanti. Nel corso del tempo Jada ha rivelato con grande onestà i suoi trascorsi meno lusinghieri, tra cui l'abuso di alcol e di stupefacenti. L'attrice ha anche rivelato la sua relazione con il rapper August Alsina, che avvenuta quando con il marito la situazione era in crisi. La relazione con Alsina non è stata nascosta, tutt'altro: Jada ne ha parlato apertamente con Will. Secondo alcuni, Will Smith avrebbe addirittura approvato la relazione (notizia smentita dall'attore); secondo altri, anche Will si sarebbe concesso delle scappatelle con alcune colleghe (e anche in questo caso non ci sono conferme ufficiali).

Fatto sta che alla fine lo stesso Smith ha dichiarato, in una celebre intervista al magazine Gq, che "Siamo una coppia aperta, il nostro segreto è la libertà... Jada non ha mai creduto nel matrimonio convenzionale... Aveva membri della famiglia che avevano una relazione non convenzionale. Quindi è cresciuta in un modo molto diverso da come sono cresciuto io. Ci sono state discussioni infinite e significative su cosa sia la perfezione in una coppia...". La scelta dunque è stata quella di essere una coppia aperta, perché bisogna darsi "fiducia e libertà a vicenda" e perché il matrimonio "non può essere una prigione".

Will Smith è stato molto chiaro: "Non suggerisco a nessuno la nostra strada, ma le esperienze di libertà che ci siamo dati l'un l'altro e il sostegno incondizionato, per me, sono la più alta definizione di amore".

E in effetti la coppia adesso appare più salda che mai. Al punto che è bastato a Will vedere Jada incupirsi dopo la battuta di Chris Rock per perdere le staffe e prendersela con il conduttore. Con tutte le conseguenze del caso...

(Foto Getty Images)