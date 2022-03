Lady Gaga con i figli di Elton John: la bellissima foto

Gli Oscar 2022, oltre all'ormai famigerato ceffone di Will Smith a Chris Rock, ci hanno anche regalato momenti davvero teneri. Per essere precisi, più che della cerimonia degli Oscar, parliamo della festa che Elton John ogni anno organizza dopo la premiazione, a supporto della sua fondazione per combattere l'HIV (la Elton John AIDS Foundation Academy Award Party).

Al party erano infatti presenti, oltre a numerose celebrità, anche i figli di Elton John e David Furnish, Elijah e Zachary. Bambini deliziosi, che hanno anche posato con Lady Gaga, in un bellissimo scatto.

Elton John ha da poco ricordato tutta la sua gioia di essere padre scrivendo una meravigliosa lettera ai suoi figli. L'artista ricorda quando "David Furnish e io abbiamo dato inizio al nostro viaggio più gratificante quando abbiamo deciso di dar vita a una famiglia. Il desiderio più grande per i miei ragazzi è che crescano in un mondo privo da conflitti e pregiudizi, ricco di amore, unità ed esperienze di riconoscenza. Continuerò a battermi perché ogni bambino e ogni persona, ovunque, abbiamo la stessa opportunità".

Elton ha voluto scrivere la lettera ai figli in occasione del suo 75esimo compleanno. E ha anche ringraziato i fan per tutti gli auguri che gli sono giunti.

