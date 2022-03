And Just Like That: ci sarà anche una nuova stagione

La notizia è ufficiale: "And Just Like That" tornerà con una seconda stagione. E dunque rivedremo

Carrie, Miranda e Charlotte, come sempre interpretate da Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon e Kristin Davis.

C'è già una certezza: ancora una volta il personaggio di Samantha (interpretata da Kim Cattrall) non ci sarà.

La prima stagione ha fatto senz'altro discutere. Per la scomparsa violenta e inattesa del personaggio di Mr Big, la cui storia d'amore con Carrie aveva sempre fatto sognare le fan. Ma, se la morte di Big era nella sceneggiatura, certo non era stato previsto il ciclone che ha travolto l'attore che interpretava il personaggio, Chris Noth. Accusato di molestie da numerose donne e per questo tagliato via anche da alcune scene di "And Just Like That" nonché licenziato dal nuovo progetto cui stava lavorando, "The Equalizer".

E' poi scomparso l'attore Willie Garson, che interpretava il caro amico di Carrie Stanford Blatch. Così il suo personaggio nella serie è stato frettolosamente mandato in Giappone.

Ha suscitato discussioni anche la storia d'amore tra il nuovo personaggio di Chez, interpretato da Sara Ramirez, e Miranda. La relazione non ha convinto tutti, sembrando improbabile, così come è parsa improbabile la decisione di Miranda di seguire Chez a Los Angeles.

Ma questo non ha fermato la seconda stagione. Così il produttore esecutivo Michael Patrick King ha potuto dichiarare: "Sono felice ed entusiasta di raccontare altre storie su questi personaggi vivaci e audaci, interpretati da queste attrici potenti e straordinarie... And Just like That… our Sex life is back!".

(Foto Getty Images)