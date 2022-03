Jamie Lee Curtis irriconoscibile nel suo ultimo film

Jamie Lee Curtis così davvero non l'avevamo mai vista!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Everything Everywhere (@everythingeverywheremovie)

Eccola infatti, con un girovita abbondante e in forma fisica lontana dai canoni di Hollywood.

L'attrice è in una foto di scena del suo ultimo film, "“Everything Everywhere All At Once”, in cui il suo personaggio è poco attento alla linea. Jamie Lee però non ha voluto indossare protesi e ricorrere a trucchi per interpretarlo e dunque nelle immagini si mostra davvero com'è. E a sua detta si è trattato di una scelta davvero liberatoria.

"Non mi sono mai sentita così libera, fisicamente e mentalmente", ha infatti rivelato l'attrice. Finalmente felice di non dover apparire per forza bellissima e magrissima. E ha ricordato: "Ho trattenuto la pancia da quando avevo 11 anni, l’età in cui inizi ad essere cosciente delle forme. Ho deciso di rilassare ogni muscolo che contraevo per sembrare più tonica e nascondere la realtà. Nel mondo esiste un'industria miliardaria che si occupa di nascondere le cose. Ingannare. Guaine per il corpo. Filler per colmare le rughe. Chirurgia. Abbigliamento. Accessori e prodotti per i capelli. Tutto per nascondere come siamo veramente".

Ma adesso Jamie Lee ama se stessa e il suo corpo per come sono e non ha problemi a mostrarlo o a parlarne, lanciando così anche un forte messaggio di positività e accettazione personale.

Il film “Everything Everywhere All at Once” è una commedia di fantascienza che la vede in scena con Michelle Yeoh.

(Foto Getty Images)