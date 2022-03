Meryl Streep rende felice la star di Squid Game

Il talento di Meryl Streep è fuori discussione. Sensibile, camaleontica, versatile. l'attrice è una vera grande del cinema. Difficile scegliere la migliore tra le sue interpretazioni, da "Kramer contro Kramer" a "La scelta di Sophie", da "La donna del tenente francese" a "La mia Africa", da "I ponti di Madison County" a " Il diavolo veste Prada", da "Florence" a "Mamma Mia!".

Tra i tantissimi premi vinti nella sua carriera, spiccano ben 3 Oscar e 9 Golden Globe.

Non c'è dunque da stupirsi se anche per gli altri attori Meryl è davvero una leggenda. La prova? Persino la giovanissima nuova stella del cinema sud coreano, Jung Ho-yeon, lanciata dalle serie televisiva di successo "Squid Game" e vincitrice del SAG Award (Screen Actors Guild) come miglior attrice, è una sua fan. E ha naturalmente voluto una foto con Meryl durante la serata di gala degli AFI (American Film Institute) Award. Ed eccola dunque raggiante mano nella mano con Meryl. Tra l'entusiasmo dei fan delle due attrici.

