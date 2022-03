Lenny Kravitz e Jason Momoa: la bellissima foto insieme

Lenny Kravitz ha pubblicato sulla sua pagina Instagram una bellissima foto che racconta tutta la sua grande amicizia per Jason Momoa.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Lenny Kravitz (@lennykravitz)

"Guida o muori", recita la frase che accompagna lo scatto "Fratelli per la vita".

Oltre alla passione per le moto, Lenny e Jason hanno in comune molto di più. Lenny è stato il primo marito di Lisa Bonet, che in seconde nozze ha sposato proprio Jason. E la figlia di Lenny e Lisa, Zoë è affezionatissima a entrambi i suoi "papà", tanto da aver commentato la foto con queste parole: "Be', non sono adorabili? Vi amo entrambi tantissimo"

Lenny kravitz è stato sposato con Lisa Bonet dal 1987 al 1993. Nel 2017 Lisa ha poi sposato Jason Momoa, da cui ha avuto Lola, 14 anni, e Nakoa-Wolf, 13 anni.

Ultimamente Jason e Lisa avevano parlato di separazione, ma adesso sembra che la coppia si stia impegnando a fondo per ristabilire una relazione serena. E Lisa è stata da poco fotografata a Topanga, in California, con la fede nuziale ancora al dito.

(Foto Getty Images)