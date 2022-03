Brad Pitt e Angelina Jolie: ecco come nacque il loro amore

Galeotto fu il set e chi lo occupò… Vabbè, Dante lo avrebbe scritto meglio, ma alla fine è proprio quello che è successo a Brad Pitt e ad Angelina Jolie, che si conobbero e si innamorarono durante la lavorazione di “Mr. & Mrs. Smith”.



La pellicola diretta dal regista Doug Liman racconta della doppia vita di una coppia in cui sia la moglie che il marito conducono una esistenza abbastanza noiosa per “coprire” il loro essere sicari. Le cose si complicano quando entrambi vengono assoldati per eliminare l’ignaro coniuge…



Questa la vicenda sul set, appunto, poi c’è quella alle spalle delle cineprese che videro nascere la passione per una coppia che per diversi anni occupò i rotocalchi e i magazine di gossip di ogni dove.

Una vicenda che poi acquista nuove coloriture grazie ai dettagli: ad esempio il primo prescelto per il ruolo di protagonista era Johnny Depp, che però era già impegnato nella lavorazione di altri film e quindi la produzione scelse in seconda battuta Brad Pitt.



Quest’ultimo poi non era affatto convinto del film, e fu l’allora moglie – Jennifer Aniston – a spingerlo a dire sì. Quando si dicono le sliding door… (o “tirarsi la zappa sui piedi”).

(Foto Getty Images)