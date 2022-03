Lenny Kravitz e quel bacio bellissimo per la figlia Zoë

Non ci stancheremo mai di ripeterlo: l'amore che Lenny Kravitz nutre per la figlia Zoë, nata dal matrimonio con Lisa Bonet, è davvero grande. Lenny ne dà spesso prova e ultimamente i messaggi di stima e apprezzamento per la figlia sono pure aumentati.

La giovane Zoë infatti è sotto i riflettori per l'ultimo film che ha interpretato, quel "The Batman" in cui recita al fianco di Robert Pattinson e ha il ruolo di Catwoman.

Papà Lenny ha sostenuto con entusiasmo Zoë e adesso le manifesta tutto il suo orgoglio paterno.

Guardate come è bella per esempio questa immagine che ritrae insieme padre e figlia: Lenny bacia affettuosamente Zoë e la stringe a sé, come a proteggerla da tutti i problemi del mondo. In mano, una meravigliosa rosa candida. E se l'artista sembra davvero fiero della sua piccola, Zoë ha invece un sorriso caldo e smagliante, davvero innocente e gioioso. Splendida anche la frase che accompagna l'immagine: "Vederti splendere nello stesso palazzo dove i tuoi nonni si sono incontrati per la prima volta e hanno lavorato insieme supera davvero la realtà. Sei perfezione e ti amo infinitamente".

