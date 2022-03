Le più belle foto di Zoë Kravitz in The Batman

Zoë Kravitz è davvero ammiratissima nel nuovo film "The Batman", diretto da Matt Reeves e interpretato da Robert Pattinson, in cui ha il ruolo di Catwoman.

E in effetti a giudicare dalle bellissime foto che Zoë ha pubblicato sulla sua pagina Instagram ci sono tutti i motivi per emozionarsi.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Zoë Kravitz (@zoeisabellakravitz)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Zoë Kravitz (@zoeisabellakravitz)

Ultimamente l'attrice, figlia di Lenny Kravitz e Lisa Bonet, è dovuta intervenire pubblicamente per precisare le sue parole, dopo che in un'intervista al magazine britannico Guardian aveva affermato di essere stata esclusa da alcuni film (tra cui il Batman diretto da Christopher Nolan e interpretato da Christian Bale, "Il cavaliere oscuro – Il ritorno") a causa del colore della sua pelle. La polemica era divampata sui social e Zoë aveva chiarito su Instagram che allora non voleva fare il provino per la parte di Catwoman (andata poi ad Anne Hathaway): "Non l’ho detto per puntare il dito o far sembrare razzista qualcuno, vale a dire Chris Nolan, i produttori del film o chiunque altro nel team del casting, perché non credo davvero che qualcuno volesse fare del male... Stavo semplicemente facendo un esempio di com’era essere una donna di colore in questo mondo in quel momento. Ancora una volta, questo è successo molti anni fa, quando parole del genere venivano usate in libertà".

(Foto Getty Images)