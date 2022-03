Gwyneth Paltrow pubblica una nuova foto della figlia Apple

Gwyneth Paltrow l'ha fatto ancora una volta. Sì, non è riuscita davvero a trattenersi. E infatti ha pubblicato un'altra foto, davvero bellissima, della figlia che ha avuto con l'ex marito Chris Martin, Apple.

L'occasione è speciale: Gwyneth voleva infatti celebrare la Giornata Internazionale della Donna. E le parole usate nel post sono davvero dolcissime: "ho passato tutto il giorno a pensare alle incredibili donne che amo e che mi riamano", ha scritto Gwyneth "Ho pensato alle donne che ho conosciuto dall'asilo al diploma, che sono quelle chi mi hanno segnato di più. Ma oggi voglio rendere omaggio all'unica donna che è in cima alla lista. Questa donna mi fa ben sperare per il futuro della sorellanza e per quello del nostro pianeta. E questa donna ha fatto di me quella che sono oggi più di chiunque altra".



Di solito Apple non ama affatto apparire sui social della madre e ne sono nate anzi parecchie polemiche. ma forse stavolta la giovane Martin ne sarà contenta...

