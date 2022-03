Amal Clooney donna dell'anno

Come ogni anno la rivista americana Time mette in risalto 12 donne incredibili per l'impatto che hanno nel mondo. Nella lista delle prescelte per questo 2022 spicca Amal Ramzi Alamuddin, moglie di George Clooney.

La bella avvocatessa libanese specializzata in diritto internazionale e diritti umani è stata scelta perché non si tira mai indietro di fronte alle violazioni dei diritti umani. Nell'articolo che le è stato dedicato racconta come faccia tutto questo anche per i suoi gemelli Alexander e Ella di 4 anni. "Con tutto quello che sta succedendo nel mondo", riflette Amal, "voglio avere una buona risposta quando i miei figli mi chiederanno cosa stessi facendo per migliorare le cose". Ed è proprio nella famiglia che trova tutta la sua forza e il suo equilibrio.

Al centro di tutto c'è suo marito il divo di Hollywood George Clooney. Forse per la prima volta Amal, in maniera così esplicita, ha per lui parole di grande amore e stima. "Ho in mio marito un partner che è incredibilmente stimolante e di supporto. Confida. E abbiamo una casa piena di amore e risate. È una gioia al di là di qualsiasi cosa avrei mai potuto immaginare. Mi sento molto fortunata ad aver trovato un grande amore nella mia vita e a essere una madre". Amal ammette anche la difficoltà di stare al fianco di un uomo così famoso ma il suo obiettivo rimane quello di accendere i riflettori solo ciò che è veramente importante. In primis le battaglie contro le violazioni dei diritti umani.

(foto Getty Images)