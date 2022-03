Lady Gaga, Zoë Kravitz e Kevin Costner tra i presentatori della cerimonia degli Oscar

Non è stata nominata agli Oscar, ma alla cerimonia di premiazione Lady Gaga ci sarà. E con un ruolo di primo piano: sarà infatti tra i presentatori della manifestazione.

Insieme a lei, ci saranno anche Kevin Costner, Zoë Kravitz, Rosie Perez, Chris Rock e Yuh-Jung Youn. Lady Gaga ha da poco interpretato "House of Gucci". Kevin Costner è stato impegnato con le riprese di una serie dedicata ai 150 anni dello Yellowstone National Park, intitolata “Yellowstone: One-Fifty” e in uscita l'anno prossimo. Zoë Kravitz ha da poco finito di girare "The Batman" in cui ha il ruolo di Catwoman. Yuh-Jung Youn è l'attrice sudcoreana Oscar come miglior attrice non protagonista per "Minari".

La cerimonia di premiazione degli Oscar si svolgerà il 27 marzo a Los Angeles, al Dolby Theatre e sarà condotta da Amy Schumer, Regina Hall e Wanda Sykes.

(Foto Getty Images)