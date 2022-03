Deva Cassel adesso somiglia meno alla mamma Monica Bellucci

Per lungo, lungo tempo la giovanissima Deva Cassel (appena 17 anni) ha stupito per la sua forte somiglianza con la madre, la celebre attrice Monica Bellucci (il papà di Deva è l'attore francese Vincent Cassel). I servizi fotografici e le pubblicità che lo vedevano protagonista mettevano sempre in luce i suoi tratti davvero simili a quelli della madre.

Adesso però Deva sta iniziando a fare le sue scelte e seguire la sua strada. E dunque a distinguersi da mamma Monica. Così, ha deciso di non tenere più la chioma lunga e liscia, come la madre, ma ha adottato uno stile decisamente diverso.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Deva Cassel (@d.casseluxxi)

Capelli raccolti, aria più sbarazzina, pur se sempre sofisticata: Deva sta crescendo. E vedremo quali altri look ci riserverà.

(foto Getty Images)