Brad Pitt e Sandra Bullock irresistibili in Bullet Train

Gran ritorno di Brad Pitt sul grande schermo, e in ottima compagnia. Al suo fianco infatti c'è Sandra Bullock.

I due attori recitano nel film thriller "Bullet Train", tratto dal romanzo di Kōtarō Isaka "I sette killer dello Shinkansen". La storia racconta di 5 spietati killer, in viaggio su uno dei treni iper-veloci giapponesi, in cerca di una misteriosa valigia per cui sono pronti a tutto. Ci sarà tanta azione, ma anche delle risate. Tanti i colpi di scena, ambientati in un Giappone modernissimo e spiazzante.

Il film è diretto da David Leitch (" Atomica Bionda", "John Wick" e "Deadpool 2"). Nel cast anche Aaron Taylor-Johnson, Logan Lerman, Michael Shannon, Joey King, Brian Tyree Henry e Hiroyuki Sanada. L'uscita in italia è prevista nel mese di luglio

Brad Pitt ultimamente ha vinto l'Oscar nel 2020 come miglior attore non protagonista per "C'era una volta a… Hollywood" di Quentin Tarantino e ha prodotto con la sua società Plan B il film "Minari", Golden Globe per miglior film straniero nel 2021 e premio Oscar alla miglior attrice non protagonista (Youn Yuh-jung).

(foto Getty Images)