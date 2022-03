Ma è Madonna o no? La somiglianza è strabiliante

Madonna è in cerca di un'attrice per il film dedicato alla sua vita... e forse potrebbe prendere in considerazione Evan Rachel Wood. Guardate infatti come appare la Wood nelle prime foto di scena del film "Weird: The Al Yankovic Story".

La somiglianza con Madonna è davvero impressionante.

La Wood interpreta la Material Girl nel film dedicato alla tumultuosa vita di Al Yankovic, musicista celebre per le sue irresistibili parodie di canzoni celebri: "Eat It" al posto di "Beat It" di Michael Jackson o "Like a Surgeon" al posto di "Like a Virgin" di Madonna.

Nel cast, nei panni di Yankovic, anche un irriconoscibile Daniel Radcliffe, l'ex star di Harry Potter.

