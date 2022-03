Tom Cruise atterra in Sudafrica alla guida del suo elicottero: il video

Tom Cruise è uno di quegli attori che è sempre ricorso agli stuntmen un po’ controvoglia e comunque con il contagocce. Poi vabbè, gli anni passano per tutti, e probabilmente la sua quota-controfigura è andata crescendo, ma il buon Tom appena può fa le cose tutto da solo.



Ora sta finendo di girare l’ottavo capitolo della saga di "Mission Impossible" in Sudafrica, dove era personalmente al comando dell’elicottero in tutte le scene. Il panorama è quello mozzafiato del Kruger Park e presto lo vedremo di nuovo anche sul grande schermo.



La troupe ha fatto base a Hoedspruit, nella provincia nord-orientale di Limpopo, e qualche giorno fa la star americana è arrivata pilotando il suo elicottero. Appena atterrato si è anche intrattenuto con alcuni fan accorsi sul luogo. Cruise li ha ringraziati per la vicinanza e alla domanda se gli piacerebbe trasferirsi in Sudafrica è stato molto diplomatico: “Mi piacerebbe - ha detto - sarebbe bello. Volevamo girare qui da molto tempo. Abbiamo appena visto alcuni ghepardi e leoni, erano proprio di fronte al vialetto di casa di un membro della troupe".

Insomma, una non risposta, ma di quelle che non lasciano l’amaro in bocca.

(foto Getty Images)