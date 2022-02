Hugh Grant raggiunge Timothée Chalamet sul set di Wonka

Hugh Grant starebbe dando una svolta storica alla sua carriera. Sì, ancora una volta. Questo, almeno, è quello che farebbe pensare la sua presenza sul set di "Wonka" (prequel di "Willy Wonka e la fabbrica di cioccolato", del 1971), diretto da Paul King, di cui è stato girato un remake nel 2005, "La Fabbrica di cioccolato". Il film, fantasy musicale, ripercorre la giovinezza di Willy, la cui vita è stata sino ad ora un mistero.

Viene raccontata la sua infanzia e come un semplice ragazzo sia riuscito a diventare il proprietario di un'azienda di dolciumi nota in tutto il mondo, ma soprattutto come o meglio dove Willy Wonka abbia incontrato per la prima volta i fidati Oompa-Loompa. E Hugh Grant potrebbe interpretare proprio un Oompa-Loompa, stando ad alcune indiscrezioni. Secondo i ben informati One Take News e The Sun, l'attore 61enne farebbe parte del cast e, sta girando alcuni set, ma, pur essendo stato avvistato durante le riprese, non è mai stato sorpreso con gli abiti di scena.

Inizialmente, si pensava che gli Oompa-Loompa non avrebbero fatto parte del progetto, ma The Sun spiega che, la produzione ha deciso di non ingaggiare attori affetti da nanismo. Nel ricco cast della pellicola, al fianco di Timothée Chalamet, nel ruolo dell’eccentrico cioccolataio, ci saranno Keegan-Michael Key, Sally Hawkins, Rowan Atkinson (meglio noto come MrBean), Olivia Colman e Jim Carter.

Paul King per le canzoni del suo Wonka si è affidato a Neil Hannon, il cantautore nord irlandese leader del gruppo britpop The Divine Comedy.

L'uscita di "Wonka" è prevista nei cinema statunitensi per il 17 marzo 2023.

(Foto Getty Images)