Daniel Radcliffe irriconoscibile nelle nuove foto di scena

Dimenticate Harry Potter: la nuova trasformazione di Daniel Radcliffe, l'attore reso celebre dalla saga del celebre maghetto, lascia davvero a bocca aperta.

Radcliffe interpreta infatti il musicista ‘Weird Al’ Yankovic nel film dedicato alla sua vita, intitolato “Weird: The ‘Weird Al’ Yankovic Story”.

Il film racconta la vita dell'artista, noto per celebri parodie di canzoni famose, come "Eat It" (al posto di "Beat It" di Michael jackson), tra storie d'amore con celebrità e vicende quotidiane.

Daniel Radcliffe ha dichiarato scherzosamente: "Indossare quella camicia hawaiana è una grande responsabilità che non ho preso alla leggera. Sono onorato di poter finalmente condividere con il mondo intero l'assolutamente inattaccabile al 100% vera storia della vita scandalosa e depravata di Weird Al". E Yankovic: "Sono assolutamente elettrizzato dal fatto di essere interpretato nel film da Daniel Radcliffe, Non ho nessun dubbio che sarà questo il ruolo per cui sarà ricordato dalle generazioni future".

(Foto Getty Images)