Charlize Theron pubblica le bellissime foto della madre

Charlize Theron ha pubblicato alcune bellissime immagini che la ritraggono con la madre, Gerda Jacoba Aletta Maritz, per festeggiarne il compleanno. Madre e figlia appaiono felici e affiatate e irradiano una bellezza gioiosa, davvero solare.

Eppure le due donne hanno vissuto momenti bui e tempestosi, che la stessa Charlize ha raccontato in più di un'intervista. Il padre dell'attrice infatti era dipendente dall'alcol e dal carattere violento e una terribile notte del giugno 1991, quando Charlize era ancora adolescente, si presentò a casa con una pistola. "Mio padre era tanto ubriaco da riuscire appena a camminare quando è tornato a casa con una pistola. Mia madre e io eravamo in camera, appoggiate alla porta, che lui provava ad aprire. Allora abbiamo iniziato a spingere la porta verso l’interno, per impedirgli di entrare. Lui ha fatto un passo indietro e ha sparato tre colpi attraverso la porta", ha ricordato Charlize.

Così Gerda decise di intervenire: prese una pistola che era in casa e sparò contro il marito, che fu ferito a morte. "Per proteggerci, mia madre ha messo fine alla minaccia", ha raccontato l'attrice. "Sicuramente vorrei che quanto successo quella notte non fosse mai accaduto", ha aggiunto "Quando sono nata, mio padre era già un alcolista. Ho conosciuto solo questo lato di lui: la dipendenza dall’alto. Era una situazione senza speranze. La nostra famiglia era costretta in questo schema. Sono felice di avere avuto una madre fantastica che ha fatto di me una donna coraggiosa e mi ha sempre detto di esserne orgogliosa. Non so cosa avrei fatto senza di lei".

Adesso quei tempi bui sono davvero il passato. E Charlize adesso è attivamente impegnata nel progetto The Marshall Plan for Moms, che porta avanti la richiesta di stipendio per le madri. Anche Charlize è madre, dei piccoli Jackson, 9 anni, e August, 6, che ha adottate da single.

(Foto Getty Images)