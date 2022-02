Elvis: il primo video dal film

Il regista Baz Luhrmann ha pubblicato le prime immagini tratte dal suo nuovo film, "Elvis", dedicate al re del Rock'n'Roll.

Nel cast Austin Butler nel ruolo di Elvis Presley e Tom Hanks in quello del suo manager, il Colonnello Parker.

Il tweet pubblicato dal regista annuncia: "Devo solo sfruttare al meglio questa cosa finché posso. Potrebbe finire tutto in un lampo". La clip è accompagnata dall'hashtag #TCB, il motto di Presley: Taking Care of Business.

Hey, it’s time to TCB!⚡️



I’ll have a trailer to share with you all on Thursday…#Elvis #TCB #ElvisMonday pic.twitter.com/NETP7mk1eA