Timothée Chalamet: le prime foto dal set di Wonka

Ricordate il film "Willy Wonka e la fabbrica del cioccolato"? Anzi, i film, perché ne esistono ben due, il primo interpretato da Gene Wilder negli Anni 70 e il secondo da Johnny Depp (diretto da Tim Burton) nel 2005.

Ora è la volta di "Wonka", un'ulteriore versione della pellicola tratta da una celebre opera dello scrittore Roald Dahl. Tecnicamente, si tratta di un prequel, dunque racconta le avventure di Willy Wonka da giovane.

Nei panni del protagonista c'è Timothée Chalamet. E già iniziano ad arrivare le prime immagini dal set del film che si sta girando in Gran Bretagna.

Video of Timothée Chalamet on set of ‘Wonka’ today! pic.twitter.com/9xJ76y4n80